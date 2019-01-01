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ألفيس يرد على تصريحات ميسي مجدداً: قلل من احترامنا

الأربعاء 10 يوليو 2019 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ألفيس يرد على تصريحات ميسي مجدداً: قلل من احترامنا


وكالات / سما /

شكلت تصريحات ليونيل ميسي، نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين، عن فساد اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية، سطحاً طفت عليه العديد من ردود الفعل المختلفة.

وحرص داني ألفيس، قائد منتخب البرازيل، على الرد مجدداً على اتهامات ميسي، حيث أشار ظهير برشلونة السابق، إلى أن البرغوث الأرجنتيني لم يحترم فريق بلاده.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة (آس) الإسبانية، قال ألفيس: “الأصدقاء ليسوا دائماً على صواب، هذا ما قلته، يمكن أن يكون ميسي في لحظة توتر، وقال هذه الأشياء، ولكن لا يمكنني أن أتفق معه حول ذلك”.

وتابع: “لقد تجاهل المجهودات التي بذلناها، إنها تصريحات غير محترمة، قاتلنا من أجل التتويج باللقب ووضعنا جانباً الكثير من الأشياء لتحقيق الحلم.. أعتقد أنه كان مخطئاً في قول تلك الكلمات”.

واختتم بالقول: “مشكلة الأرجنتين هي أنهم لا يعرفون كيفية الاستفادة من نجم مثل ميسي، المشكلة في الأرجنتين هي أنهم لا يقدّرون أن ميسي معهم في الفريق”.

 
#داني ألفيس #ميسي

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