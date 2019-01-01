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موعد عودة رونالدو لتدريبات يوفنتوس

الأربعاء 10 يوليو 2019 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موعد عودة رونالدو لتدريبات يوفنتوس


وكالات / سما /

يخوض لاعبي يوفنتوس تدريبهم الأول استعداداً للموسم الجديد بعد ظهر اليوم الأربعاء ، وبقيادة المدرب الجديد ماوريسيو ساري ، الذي يخوض حقبته في تورينو خلفاً لمواطنه ماسيمليانو أليجري.

وسيتواجد 33 لاعباً اليوم في تدريبات يوفنتوس ، من ضمنهم 20 لاعباً من الفريق الأول و13 لاعباً من الفريق الثاني ، وتشهد الحصة تواجد الوافدون الجدد وهم التركي ديميرال والفرنسي أدريان رابيو والويلزي أرون رامسي والإيطالي جيانلويجي بوفون.

وتضم قائمة اللاعبين المتواجدين من الفريق الأول كل من جيجي بوفون وماتيا بيرين وبينسوليو وفويتشيك تشيزني وجواو كانسيلو وجيورجيو كيليني وماتيا دي تشيليو ودانييلي روجاني وإمري تشان وسامي خضيرة وميراليم بيانيتش وأدريان رابيو وأرون رامسي وفيديريكو بيرنارديسكي ودوجلاس كوستا وجونزالو هيجواين وماريو ماندزوكيتش وبياتسا.

ووفقاً لشبكة “سبورت ميدياسيت” الإيطالية فإن الثنائي كريستيانو رونالدو وبليز ماتويدي سينضمان للمجموعة يوم السبت 13 يوليو بعد انتهاء راحتهم عقب المشاركة مع منتخبات بلادهم.

#كريستيانو رونالدو #يوفنتوس

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