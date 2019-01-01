مدرب بايرن ميونخ متفائل بشأن التعاقد مع ديمبيلي

وكالات / سما /

يفكر نيكو كوفاتش، مدرب نادي بايرن ميونخ، بالفعل في السيناريوهات التي يمكن أن يرحل فيها عثمان ديمبيلي عن برشلونة، حيث أشار إلى وجود اهتمام حقيقي من طرف فريقه بخدمات النجم الفرنسي.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن أبواب بايرن ميونخ مفتوحة في وجه عثمان ديمبيلي إذا أراد هذا الأخير الرحيل عن برشلونة، في الانتقالات الصيفية الجارية.

ونقلت الصحيفة تصريحات نيكو كوفاتش حول ديمبيلي، والتي قال فيها: “إذ نجح برشونة في استعادة نيمار من باريس سان جيرمان، فإن فرصنا بالتوقيع مع ديمبيلي ستزداد، إنه لاعب رائع”.

ويسعى بايرن ميونخ لتدعيم الخط الهجومي بجناح مميز، خاصة بعد رحيل الثنائي آريين روبن وفرانك ريبيري بنهاية الموسم الماضي، وصعوبة التعاقد مع ليروي ساني من صفوف مانشستر سيتي.

وكان برشلونة قد دفع 105 ملايين يورو، بالإضافة إلى 40 مليون يورو كمتغيرات إضافية، لبوروسيا دورتموند لضم ديمبيلي، لكن يبدو أن سعر اللاعب انخفض قليلاً بسبب إصاباته المتجددة.