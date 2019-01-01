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هآرتس: تخفيض الموازنة المالية يخنق السفارات الإسرائيلية

الأربعاء 10 يوليو 2019 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس: تخفيض الموازنة المالية يخنق السفارات الإسرائيلية


القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأربعاء، إن البعثات الدبلوماسية والسفارات الإسرائيلية حول العالم، وحتى الإدارات الهامة داخل وزارة الخارجية بدأت تنهار مؤخرًا بفعل خفض الميزانية البالغة 350 مليون شيكل.

وبينت الصحيفة، أن تلك البعثات والسفارات والإدارات أرسلت برقيات لمسؤولين كبار في الوزارة، تصف الوضع بالمأساوي في ظل هذه التخفيضات التي بدأ الموظفون يتضررون منها.

ووفقا للصحيفة، فإن التخفيضات أدت إلى تجميد مدفوعات عضوية إسرائيل في حوالي 20 منظمة أممية ودولية مختلفة. إلى جانب وقف رحلات العمل لكبار مسؤولي الإدارات في السفارات وكذلك في الوزارة نفسها. مشيرةً إلى أن خدمات القنصليات الإسرائيلية تضررت بشكل كبير وأنه تم إلغاء العشرات من المشاريع، بالإضافة إلى إلغاء "احتفالات الاستقلال" والتي ستتركز فقط في السفارات التي تستطيع جمع تبرعات لذلك.

وقال دبلوماسيون للصحيفة، إن النقص لا يقتصر على ذلك فقط، بل طال المعدات المكتبية الأساسية.

وأعلن موظفو الخارجية الإسرائيلية إضرابًا عن العمل بسبب اعتزام وزارة المالية البدء بفرض ضرائب على رسوم تمثيل مبعوثي الوزارة للمهام الخارجية.

وقالت دبلوماسية إسرائيلية إن رسوم التمثيل أداة مهمة بالنسبة لها، ولا يمكن أن تستضيف شخصيات من مالها الخاص. فيما قال دبلوماسي آخر في أوروبا في برقية خاصة للوزارة، إن ما يجري يمثل انتهاكًا للأمن القومي ومصالح إسرائيل، خاصةً وأن البعثات الدبلوماسية تعمل منذ بداية العام الجاري بدون ميزانية تقريبًا، وتُجبر سفارته على إلغاء الإجراءات الضرورية لتعزيز المصالح الأمنية والاقتصادية والسياسية لإسرائيل، حتى أصبح السفراء لا يملكون مالًا لشراء تذكرة قطار لحضور اجتماع.

وتشير الصحيفة، إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تعاني في السنوات الأخيرة من سلسلة تخفيضات ونقل أموالها إلى وزارات أخرى.

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