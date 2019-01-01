الاحتلال يهدم جدارا إسمنتيا في بلدة حزما شرق القدس

القدس المحتلة / سما /

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، جدارا اسمنتيا في بلدة حزما شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان ، بأن جرافات الاحتلال وبحماية قوة عسكرية معززة هدمت جدارا اسمنتيا في حي طبلاس جنوب البلدة، يعود لأحد المواطنين، بحجة عدم الترخيص.

كما داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في البلدة، وفتشتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وكانت تلك القوات قد هدمت، يوم أمس الثلاثاء، أساسات وأعمدة إسمنتية في حي الشيخ عنبر بقرية الزعيم شرقا، إضافة إلى تجريف أرض تبلغ مساحتها 700 متر مربع، تعود ملكيتهما للمواطن داوود عدوان.