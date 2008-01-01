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ليبرمان يزعم : الصراع مع "مواطني إسرائيل العرب" هو الأكثر تعقيدا !

الأربعاء 10 يوليو 2019 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يزعم : الصراع مع "مواطني إسرائيل العرب" هو الأكثر تعقيدا !


القدس المحتلة / سما /

اعتبر وزير حرب إسرائيل السابق، أفيغدور ليبرمان، أن تل أبيب لا يمكنها التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين لا يعالج ما وصفه بالصراع الأكثر تعقيدا مع "مواطني إسرائيل" العرب.

وقال إن حل "صراع" الدولة اليهودية مع الأقلية العربية أكثر صعوبة من المصالحة مع الفلسطينيين والعالم العربي.

وأضاف ليبرمان الذي يتزعم حزب "إسرائيل بيتنا" في اجتماع انتخابي استعدادا للانتخابات العامة في سبتمبر: "ليس لدينا صراع منفصل مع الفلسطينيين، وكل من يدعي ذلك لا يعرف ما الذي يقوله أو أنه يقوم بالتضليل عمدا".

وقال: "صراعنا مع العالم الإسلامي بأكمله، مع العالم العربي بأكمله".

واعتبر أن "الصراع ثلاثي الأبعاد، مع الدول العربية ومع الفلسطينيين ومع "العرب الإسرائيليين" والصراع الثالث، مع العرب الإسرائيليين، هو الأكثر صعوبة". وبالتالي، فإن "الاتفاق يجب أن يكون ثلاثي الأبعاد ومتزامنا مع جامعة الدول العربية ومع العرب الإسرائيليين ومع الفلسطينيين".

ورأى ليبرمان أن: "أي محاولة للتوصل إلى اتفاق منفصل مع الفلسطينيين أو "عرب إسرائيل" ستفشل.

ووصف عرضا قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت في أنابوليس الأمريكية عام 2008، ورفضه محمود عباس، بأنه كان "أفضل عرض يمكن للفلسطينيين أن يحصلوا عليه".

المصدر: Times Of Israel

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