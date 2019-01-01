عناوين الصحف الاسرائيلية

القدس المحتلة/سما/

المناورات التي أجرتها حماس، وتأجيل زيارة الوفد الامني المصري لقطاع غزة، تصدرت العناوين الرئيسية للمواقع الاخبارية والصحف العبرية لهذا اليوم.

القناة 13 العبرية:

- تقارير لبنانية: أحد قادة الفصائل بغزة يرسل رسالة الى إسرائيل وأمريكا، في الحرب القادمة سنأخذ غلاف غزة.

- إيران تهدد أمريكا: سنقوم بتدمير حاملة الطائرات الأمريكية في حال تعرضنا لأي هجوم جوي أمريكي.

القناة 12 العبرية:

- لأسباب مرضية ونفسية: النيابة العامة في إسرائيل تدرس الإفراج المبكر عن السجناء الجنائيين المتهمين بالقتل.

- الذراع العسكري لحماس أنهى الليلة مناورات عسكرية وأمنية، تحاكي تعرض قطاع غزة لأي حدث أمني خطير.

القناة11 العبرية – كان:

- تقارير عربية: الوفد الأمني المصري يؤجل زيارته عدة مرات لقطاع غزة للممارسة الضغط على حماس.

- تقارير عربية: وفد رفيع من حركة حماس يتوجه الأسبوع القادم لروسيا، للاجتماع بوزير الخارجية الروسي.

- القناة 7 العبرية:

- حالة الطقس: موجة حر شديدة تجتاح البلاد اليوم وغدا، لتصبح درجات الحرارة أعل من معدلها العام بعدة درجات.

- وزير الخارجية الأمريكي بمبيو: نطالب الدول الحليفة لنا بالإعلان عن منظمة حزب الله كمنظمة إرهابية.

هآرتس:

- مسؤول كبير بالسلطة الفلسطينية: السياسيات الإسرائيلية في مدينة القدس ستؤدي الى الانفجار قريبا.

- سفراء وقناصل إسرائيليين، لا يسافرون ويؤجلون مهمات دبلوماسية، بسبب التقليصات في ميزانيات وزارة الخارجية.

يديعوت أحرونوت:

- العثور على جثة شاب إسرائيلي بالرملة، 26 عاما، وعليها آثار طعنات، والشرطة الإسرائيلية تفتح تحقيقا بالحادثة.

- نتنياهو: يوسي دجان وجهاز الموساد هم من صادقوا على نقل المليونير ملينشتاين بمروحية الجيش الى الأردن.

معاريف:

- حالة من الغضب تسود صفوف اليهود المتدنيين، في أعقاب قرار بلدية "رمات غان" تشغيل المواصلات العامة يوم السبت.

- انتخابات 2019: زعيم حزب "يسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان: موافق على إقامة حكومة وحدة وطنية، بدون حزبي.

يسرائيل هيوم:

- انتخابات 2019: رئيس الوزراء نتنياهو يقرر التدخل بشكل شخصي في جهود ومباحثات توحيد أحزب تيار اليمين.

- استطلاع: 30 مقعد لكل من الليكود و"كحول لفان"، و9 مقاعد لكل من "يسرائيل بيتنا"، والقائمة العربية المشتركة.

والا العبري:

- قوات الجيش الإسرائيلي، اعتقلت الليلة الماضية، أربع شبان فلسطينيين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

- مسؤول بحركة فتح: وفد أمني مصري يصل قريبا الى رام الله، لمناقشة ملف المصالحة مع رئيس السلطة أبو مازن.