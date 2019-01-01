  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عناوين الصحف الاسرائيلية

الأربعاء 10 يوليو 2019 08:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عناوين الصحف الاسرائيلية


القدس المحتلة/سما/

المناورات التي أجرتها حماس، وتأجيل زيارة الوفد الامني المصري لقطاع غزة، تصدرت العناوين الرئيسية للمواقع الاخبارية والصحف العبرية لهذا اليوم. 

القناة 13 العبرية:

- تقارير لبنانية: أحد قادة الفصائل بغزة يرسل رسالة الى إسرائيل وأمريكا، في الحرب القادمة سنأخذ غلاف غزة.

- إيران تهدد أمريكا: سنقوم بتدمير حاملة الطائرات الأمريكية في حال تعرضنا لأي هجوم جوي أمريكي.

القناة 12 العبرية:

- لأسباب مرضية ونفسية: النيابة العامة في إسرائيل تدرس الإفراج المبكر عن السجناء الجنائيين المتهمين بالقتل.

- الذراع العسكري لحماس أنهى الليلة مناورات عسكرية وأمنية، تحاكي تعرض قطاع غزة لأي حدث أمني خطير.

القناة11 العبرية – كان:

- تقارير عربية: الوفد الأمني المصري يؤجل زيارته عدة مرات لقطاع غزة للممارسة الضغط على حماس.  

- تقارير عربية: وفد رفيع من حركة حماس يتوجه الأسبوع القادم لروسيا، للاجتماع بوزير الخارجية الروسي.

- القناة 7 العبرية:

- حالة الطقس: موجة حر شديدة تجتاح البلاد اليوم وغدا، لتصبح درجات الحرارة أعل من معدلها العام بعدة درجات.

- وزير الخارجية الأمريكي بمبيو: نطالب الدول الحليفة لنا بالإعلان عن منظمة حزب الله كمنظمة إرهابية.

هآرتس:

- مسؤول كبير بالسلطة الفلسطينية: السياسيات الإسرائيلية في مدينة القدس ستؤدي الى الانفجار قريبا.

- سفراء وقناصل إسرائيليين، لا يسافرون ويؤجلون مهمات دبلوماسية، بسبب التقليصات في ميزانيات وزارة الخارجية.

يديعوت أحرونوت:

- العثور على جثة شاب إسرائيلي بالرملة، 26 عاما، وعليها آثار طعنات، والشرطة الإسرائيلية تفتح تحقيقا بالحادثة.

- نتنياهو: يوسي دجان وجهاز الموساد هم من صادقوا على نقل المليونير ملينشتاين بمروحية الجيش الى الأردن.

معاريف:

- حالة من الغضب تسود صفوف اليهود المتدنيين، في أعقاب قرار بلدية "رمات غان" تشغيل المواصلات العامة يوم السبت.

- انتخابات 2019: زعيم حزب "يسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان: موافق على إقامة حكومة وحدة وطنية، بدون حزبي.

يسرائيل هيوم:

- انتخابات 2019: رئيس الوزراء نتنياهو يقرر التدخل بشكل شخصي في جهود ومباحثات توحيد أحزب تيار اليمين.  

- استطلاع: 30 مقعد لكل من الليكود و"كحول لفان"، و9 مقاعد لكل من "يسرائيل بيتنا"، والقائمة العربية المشتركة.  

 والا العبري:

- قوات الجيش الإسرائيلي، اعتقلت الليلة الماضية، أربع شبان فلسطينيين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

- مسؤول بحركة فتح: وفد أمني مصري يصل قريبا الى رام الله، لمناقشة ملف المصالحة مع رئيس السلطة أبو مازن.

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة حول النفق الذي تم اكتشافه من قبل جيش الاحتلال على حدود غزة

قيادي بحماس يكشف أسباب فشل كل الحوارات والاتفاقات المتعلقة بملف المصالحة

هل أجدى الضغط الامريكي على السلطة نفعا؟ هذا ما حدث وما بعثته رام الله لواشنطن ..

ترامب لأمير قطر: الحمد لله تم توسيع قاعدة العديد الجوية بأموالكم

ابو مرزوق يلتقي مسؤولين مصريين خلال زيارة مفاجئة للقاهرة

فتح : الوفد الأمني المصري يصل نهاية الاسبوع حاملاً أفكار جديدة لتحقيق المصالحة

آيزنكوت يعترف: هذا ما نتج عن اطلاق الاف الصواريخ على اسرائيل

الأخبار الرئيسية

"الاغتيال الناعم".. إسرائيل حاولت اغتيال شخصيات قيادية أمنية واعتقال عدد من العملاء

لهذا السبب.. الوفد الأمني المصري يؤجل زيارته عدة مرات إلى المنطقة

الاسد

الزهار يكشف: جهود لعودة العلاقة مع القيادة السورية وكان الأولى عدم ترك دمشق

توضيحية

قناة عبرية: حماس تخلت عن تطوير الأنفاق وتستعد لهذه المرحلة

بالصور.. الداخلية بغزة تنفذ مناورة طارئة تحاكي التعامل مع تهديد امني مفاجئ