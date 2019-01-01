عناوين الصحف الاسرائيلية

المناورات التي أجرتها حماس، وتأجيل زيارة الوفد الامني المصري لقطاع غزة، تصدرت العناوين الرئيسية للمواقع الاخبارية والصحف العبرية لهذا اليوم.
القناة 13 العبرية:
- تقارير لبنانية: أحد قادة الفصائل بغزة يرسل رسالة الى إسرائيل وأمريكا، في الحرب القادمة سنأخذ غلاف غزة.
- إيران تهدد أمريكا: سنقوم بتدمير حاملة الطائرات الأمريكية في حال تعرضنا لأي هجوم جوي أمريكي.
القناة 12 العبرية:
- لأسباب مرضية ونفسية: النيابة العامة في إسرائيل تدرس الإفراج المبكر عن السجناء الجنائيين المتهمين بالقتل.
- الذراع العسكري لحماس أنهى الليلة مناورات عسكرية وأمنية، تحاكي تعرض قطاع غزة لأي حدث أمني خطير.
القناة11 العبرية – كان:
- تقارير عربية: الوفد الأمني المصري يؤجل زيارته عدة مرات لقطاع غزة للممارسة الضغط على حماس.
- تقارير عربية: وفد رفيع من حركة حماس يتوجه الأسبوع القادم لروسيا، للاجتماع بوزير الخارجية الروسي.
- القناة 7 العبرية:
- حالة الطقس: موجة حر شديدة تجتاح البلاد اليوم وغدا، لتصبح درجات الحرارة أعل من معدلها العام بعدة درجات.
- وزير الخارجية الأمريكي بمبيو: نطالب الدول الحليفة لنا بالإعلان عن منظمة حزب الله كمنظمة إرهابية.
هآرتس:
- مسؤول كبير بالسلطة الفلسطينية: السياسيات الإسرائيلية في مدينة القدس ستؤدي الى الانفجار قريبا.
- سفراء وقناصل إسرائيليين، لا يسافرون ويؤجلون مهمات دبلوماسية، بسبب التقليصات في ميزانيات وزارة الخارجية.
يديعوت أحرونوت:
- العثور على جثة شاب إسرائيلي بالرملة، 26 عاما، وعليها آثار طعنات، والشرطة الإسرائيلية تفتح تحقيقا بالحادثة.
- نتنياهو: يوسي دجان وجهاز الموساد هم من صادقوا على نقل المليونير ملينشتاين بمروحية الجيش الى الأردن.
معاريف:
- حالة من الغضب تسود صفوف اليهود المتدنيين، في أعقاب قرار بلدية "رمات غان" تشغيل المواصلات العامة يوم السبت.
- انتخابات 2019: زعيم حزب "يسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان: موافق على إقامة حكومة وحدة وطنية، بدون حزبي.
يسرائيل هيوم:
- انتخابات 2019: رئيس الوزراء نتنياهو يقرر التدخل بشكل شخصي في جهود ومباحثات توحيد أحزب تيار اليمين.
- استطلاع: 30 مقعد لكل من الليكود و"كحول لفان"، و9 مقاعد لكل من "يسرائيل بيتنا"، والقائمة العربية المشتركة.
والا العبري:
- قوات الجيش الإسرائيلي، اعتقلت الليلة الماضية، أربع شبان فلسطينيين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
- مسؤول بحركة فتح: وفد أمني مصري يصل قريبا الى رام الله، لمناقشة ملف المصالحة مع رئيس السلطة أبو مازن.