الفيصل: خطة ترامب لن تنجح دون دولة فلسطينية وعاصمتها القدس

رام الله / سما /

أكد رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل، أنه لا سلام سيتحقق في الشرق الأوسط بدون دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

وقال تركي الفيصل في تصريحاته لشبكة "بلومبيرغ": "بدون دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وهويتها كدولة واضحة وذات سيادة، لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط".

وأوضح أن، "خطة السلام في الشرق الأوسط التي طال انتظارها لإدارة ترامب لن تنجح ما لم تتضمن دولة فلسطينية عاصمتها القدس".

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أول دولة تعترف رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل في 2017 في خطوة قوبلت بتنديد فلسطيني ومعارضة عربية ودولية واسعة.