أجهزة اتصالات مشفرة جديدة لجيش الاحتلال تحتوي على واتساب عسكري

القدس المحتلة / سما /

انتقل الجيش الاسرائيلي في الأيام الأخيرة إلى استخدام أجهزة اتصال خليوية مشفرة جديدة، التي يستخدمها الجيش في تبادل الرسائل العسكرية السرية، حيث أن هذه الأجهزة أكثر تقدما من أجهزة الاتصال الخليوية المشفرة القديمة.

ووفقا للقناة العبرية 12 فقد قام الجيش باستبدال الأجهزة القديمة للضباط والجنود بالأجهزة الخليوية الجديدة بدون أن يستبدل الأجهزة المشفرة القديمة التي يمتلكها وزراء الكابنيت السياسي الأمني مما جعلهم منقطعين عن معرفة الأخبار والمعلومات العسكرية السرية على مدار اليومين الماضيين.

يشار إلى أن الجيش الاسرائيلي قد أدرك مؤخرا الضرورة الملحة العاجلة لاستبدال أجهزة الاتصالات الخليوية القديمة "جيل 1.5 " بأجهزة خليوية مشفرة أكثر حداثة وسرعة بالإضافة إلى أنها تمتاز بغطائها الخليوي في معظم أنحاء اسرائيل .

جدير بالذكر بأن الجهاز الخليوي المشفر الجديد الذي بدأ الجيش الاسرائيلي باستخدامه، يحتوي على واتس أب عسكري سري تم تطويره من قبل ركن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتبادل الصور والفيديوهات والرسائل التي تحمل درجة التصنيف السرية.