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اعتقالات في الضفة.. بالأسماء

الأربعاء 10 يوليو 2019 08:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقالات في الضفة.. بالأسماء


رام الله / سما /

اعتقل جيش الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، أربعة مواطنين من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

وعُرف من بين المعتقلين الشابين بسام محمود عطية شوشه (38 عامًا)، ومحمد صبري سعيد شوشه (33 عامًا) من قرية حوسان غرب بيت لحم.

ومساء الثلاثاء، اعتقل جنود الاحتلال الشاب أنس أحمد أبو حماد (20 عامًا) أثناء عمله في مطعم والده، ببلدة كفل حارس، شمال سلفيت، ما أدى لاندلاع مواجهات.

كما اعتقلت سلطات الاحتلال يوم أمس، الأسير السابق أحمد عواد سرور من بلدة نعلين، وذلك بعد ذهابة لمقابلة المخابرات في معسكر "عوفر" غرب رام الله، علمًا أنه كان يستعد لحفل زفافه بعد أقل من أسبوعين.

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