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الصحة تصدر قرارًا بشأن "التدخين" في مرافق الوزارة

الثلاثاء 09 يوليو 2019 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة تصدر قرارًا بشأن "التدخين" في مرافق الوزارة


رام الله / سما /

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية على منع التدخين في جميع مرافقها من قبل الموظفين أو المراجعين أوالمرضى، تطبيقاً لقانون مكافحة التدخين.

وتنص المادة رقم 4 من قانون مكافحة التدخين رقم 25 لسنة 2005 على أنه يُحظر تدخين أي نوع من أنواع التبغ في المكان العام.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته وزيرة الصحة د. مي الكيلة مع أركان وزارة الصحة ممثلين بالمدراء العامين ورؤساء الوحدات في الوزارة.

وأكدت د. الكيلة أن موظفي وزارة الصحة يجب أن يكونوا قدوة لبقية المواطنين في موضوع مكافحة التدخين.

وبحثت وزيرة الصحة مع أركان الوزارة عدداً من الملفات المهمة مثل التحويلات والتأمين الصحي وتنسيق العمل بين الإدارات والوحدات لخدمة المواطنين بالشكل الأمثل.

وأثنت الوزيرة الكيلة على عمل كوادر الوزارة وخدمتهم للمواطنين بأقصى ما لديهم من طاقة وجهد، وذلك رغم الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة، مؤكدة أن جميع موظفي القطاع العام في فلسطين ضربوا أروع مثال للانتماء الصادق للوطن.

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