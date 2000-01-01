استطلاع: 9 مقاعد لـ"المُشتركة" والليكود و"كاحول لافان" سيتكافآن

القدس المحتلة / سما /

أظهر استطلاعُ رأيٍ نشرته هيئة البثّ الإسرائيلية (كان)، مساء اليوم الثلاثاء، أن القائمة المُشتركة ستحصل على 9 مقاعد فقط، في حال أُجريَت انتخابات الكنيست اليوم.

وبيّن استطلاع الرأي الذي يأتي قبل سبعين يومًا من الانتخابات، وقبل نحو ثلاثة أسابيع لإغلاق باب تقديم القوائم، أن قوّتَي "كاحول لافان"، وحزب الليكود، ستتكافآن، إذ سيحصل كل منهما على 30 مقعدا.

وستزداد قوة حزب "يسرائيل بيتيتو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان، إذ ستحصل على تسعة مقاعد في الكنيست.

ووفق الاستطلاع ستحصل قائمة "يهدوت هتوراه"، على 8 مقاعد، فيما سيحصل حزب "شاس" الحريديّ، على سبعة مقاعد.

وسيحصل حزب العمل برئاسة عمير بيرتس، على سبعة مقاعد، بينما سيحصل "ميرتس" على ستة مقاعد.

وسيبلغ عدد المقاعد التي سيحصل عليها الحزب الجديد لإيهود باراك، والذي يُسمّى بـ"إسرائيل الديمقراطية"، خمسة مقاعد فقط.

وأشار الاستطلاعُ إلى أن الانقسام بين الأحزاب اليمينية، سيُعرضها للخطر، في حال خاضت الانتخابات بشكل منفصل.

وسيحصل حزب "اليمين الجديد"، وحزب "زيهوت" الذي يرأسه موشيه فايغلين، على 5 مقاعد، في حال تمّ دمجهما، وخوضهما الانتخابات بقائمة واحدة.

وبين الاستطلاع أن "اتحاد أحزاب اليمين"، و"البيت اليهودي"، و"الاتحاد القومي" الذي كان في الانتخابات السابقة جزءا من "اتحاد أحزاب اليمين"؛ سيحصل كل منها على 4 مقاعد.

وذكرت هيئة البثّ، أن نتائج الاستطلاع، "يجب أن تزعج نتنياهو و( بيني) غانتس"، لأن مهمة تشكيل الحكومة لكل منهما، لن تكون سهلة، كما أنه "ليس لديهما كتلة مانعة، أو مزايا كبيرة لتشكيل الحكومة المقبلة، فما كان صعبا في الربيع، لن يكون أسهل بكثير في الخريف".