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واشنطن تفرض عقوبات على نائبين في حزب الله اللبناني

الثلاثاء 09 يوليو 2019 09:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تفرض عقوبات على نائبين في حزب الله اللبناني


واشنطن /سما/

فرضت الولايات المتحدة الثلاثاء عقوبات على نائبين في حزب الله اللبناني لاتهامهما بـ "استغلال النظام السياسي والمالي" اللبناني لصالح حزبهما وإيران الداعمة له، مستهدفة لأول مرة نوابا من الحزب الذي تصنفه منظمة "إرهابية"، على ما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان. 

وتستهدف العقوبات النائب أمين شري لاتهامه بـ "استغلال منصبه الرسمي لدفع أهداف حزب الله التي تتعارض في غالب الأحيان مع مصالح الشعب والحكومة اللبنانيين"، والنائب محمد حسن رعد الذي "يواصل إعطاء الأولوية لأنشطة حزب الله وارتهان ازدهار لبنان". 

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