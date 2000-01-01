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طائرة وزير الخارجية الإسرائيلي تحلق في الأجواء السعودية

الثلاثاء 09 يوليو 2019 09:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
طائرة وزير الخارجية الإسرائيلي تحلق في الأجواء السعودية


القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن طائرة وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، حلقت بالأجواء السعودية.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن طائرة "كاتس" الخاصة، حصلت على موافقة سعودية للمرور من الأجواء السعودية، خلال رحلتها إلى أبو ظبي.

وقالت الصحيفة، إن الوزير كاتس، مر عبر الأجواء السعودية الأسبوع الماضي، خلال زيارته للمشاركة بمؤتمر دولي حول البيئة، في الإمارات. 

وأضافت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن هذه ليست المرة الأولى التي تسمح فيها السعودية للطائرات الإسرائيلية، بالمرور عبر أجوائها.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إسرائيل تعمل من خلف الكواليس، بالتنسيق مع أمريكا، للحصول على موافقة سعودية، للسماح لشركات الطيران الإسرائيلية، بالمرور بشكل دائم عبر أجوائها.

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