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غانتس: لا مصلحة لدينا في قطاع غزة سوى عودة جنودنا.. وفرصة أخيرة لحماس!

الثلاثاء 09 يوليو 2019 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس: لا مصلحة لدينا في قطاع غزة سوى عودة جنودنا.. وفرصة أخيرة لحماس!


القدس المحتلة / سما /

 قال بيني غانتس زعيم حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد لدى إسرائيل مصلحة في قطاع غزة ، إلا الحفاظ على الهدوء وعودة الجنود الأسرى المحتجزين لدى حماس.

وبحسب ما اوردته وسائل اعلام عبرية أضاف غانتس: أنه "يجب اشتراط اعطاء تسهيلات لغزة لإعادة جثث الجنود المحتجزين فيها"، مشيرًا إلى أنه لا يتفاوض مع حماس ، بل مع السلطة والدول المجاورة.

وأكد رئيس اركان جيش الاحتلال السابق، أنه سيقوم بإعطاء حماس في غزة فرصة لقبول التهدئة، مستدركا : "لكن إذا لم يفعلوا، سأشن حربا عسكرية قوية تتضمن تصفيات وهدفها ضرب الحركة بقوة وإعادة الردع المتآكل".

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