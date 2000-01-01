  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصر تعرب عن قلقلها بعد اعتزام تركيا التنقيب عن الغاز في قبرص

الثلاثاء 09 يوليو 2019 08:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تعرب عن قلقلها بعد اعتزام تركيا التنقيب عن الغاز في قبرص


القاهرة /سما/

 أعربت مصر، عن قلقها بعد اعتزام تركيا التنقيب عن النفط والغاز في محيط جمهورية قبرص.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي، يوم الثلاثاء، إن إقدام تركيا على هذا الأمر يعد إصرارًا على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط.

وأكدت وزارة الخارجية على ضرورة عدم التصعيد والالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.

وكانت أنقرة قد أعلنت،  الإثنين، عن نيتها مواصلة العمل في التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، وأوضح وزير الطاقة التركي فاتح دونميز، بأن سفينة حفر تركية ثانية ستبدأ التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي خلال الأسبوع القادم، بحسب وكالة الأناضول.

فيما اعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تصعيدية في ظل التوتر الحاصل بين تركيا وجارتيها، قبرص واليونان، كما اعتبر الاتحاد الأوروبي في بيان عمليات التنقيب التركية انتهاكًا لسيادة قبرص، مؤكدًا أنه سيرد بالشكل المناسب على ذلك.

الأكثر قراءة اليوم

هل أجدى الضغط الامريكي على السلطة نفعا؟ هذا ما حدث وما بعثته رام الله لواشنطن ..

باراك يدرس تقديم الاعتذار للفلسطينيين على أحداث أكتوبر 2000

ترامب لأمير قطر: الحمد لله تم توسيع قاعدة العديد الجوية بأموالكم

قناة عبرية تكشف تفاصيل لقاء الوفد الأمني المصري مع نتنياهو

فتح : الوفد الأمني المصري يصل نهاية الاسبوع حاملاً أفكار جديدة لتحقيق المصالحة

والد الضابط "هدار" يعترف: أقمنا جنازة لهدار لمنع حماس من الحصول على صورة الانتصار

القسام: عجلة الإعداد وصراع الأدمغة مع الاحتلال لم تنتهي

الأخبار الرئيسية

الداخلية بغزة تنفذ في هذه الاثناء مناورة طارئة تحاكي التعامل مع تهديد امني مفاجئ

قيادي بحماس يكشف أسباب فشل كل الحوارات والاتفاقات المتعلقة بملف المصالحة

صحيفة: ابو مرزوق يلتقي مسؤولين مصريين خلال زيارة مفاجئة للقاهرة

تفاصيل جديدة حول النفق الذي تم اكتشافه من قبل جيش الاحتلال على حدود غزة

ليبرمان لـ نتنياهو: من لا يقدر على غزة لن يقدر على إيران