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وزيرة الصحة تطالب الصليب الأحمر بتسهيل زيارة الطواقم الطبية للأسرى المرضى

الثلاثاء 09 يوليو 2019 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة تطالب الصليب الأحمر بتسهيل زيارة الطواقم الطبية للأسرى المرضى


رام الله / سما /

طالبت وزيرة الصحة مي الكيلة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتسهيل زيارة الطواقم الطبية الفلسطينية للأسرى المرضى في سجون الاحتلال، والوقوف على احتياجاتهم الطبية والصحية وعمل الفحوصات اللازمة لهم والتأكد من تلقيهم الرعاية الصحية المناسبة.

وأضافت الكيلة خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة القدس ديفيد كويسني، أن هذا الطلب يندرج ضمن الحقوق الإنسانية للأسرى والمعتقلين، حيث كفلت القوانين والأعراف الدولية للأسرى الحصول على الرعاية الصحية المناسبة.

وقالت: إن تحديات كبيرة تواجه عمل وزارة الصحة، إضافة إلى الكثير من الأمور الإنسانية التي يجب تسليط الضوء عليها نتيجة الاحتلال الإسرائيلي.

من جهته، أكد كويسني أن الوضع في فلسطين صعب للغاية، بسبب تعقيدات الوضع السياسي، حيث تواجه اللجنة الدولية للصليب الأحمر صعوبة في الدفاع عن القانون الإنساني الدولي وتطبيقه، مؤكداً أن "الصليب" على أهبة الاستعداد للتدخل دائماً وفي أي لحظة في حال تطلبت الأوضاع ذلك.

بدوره، أكد مسؤول ملف صحة الأسرى والمعتقلين في الصليب الأحمر ليفان شاراشيز.أن هناك حوارات مستمرة داخل السجون مع السلطات الإسرائيلية حول ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين.

واستعرض وفد الصليب الأحمر الأنشطة التي تقوم بها اللجنة الدولية في فلسطين.

وكرمت الوزيرة الكيلة،  لمنسق الصحي السابق في اللجنة جبرائيل أربيلاز  لمناسبة انتهاء مهامه في فلسطين، مرحبة بالدكتور ايف جيبنز، الذي استلم الملف خلفا له.

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