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تلفزيون اسرائيلي يزعم: حماس رفضت طلبا من جهات أوروبية بشأن الاسرى المحتجزين لديها

الثلاثاء 09 يوليو 2019 07:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
تلفزيون اسرائيلي يزعم: حماس رفضت طلبا من جهات أوروبية بشأن الاسرى المحتجزين لديها


غزة / سما /

زعم تلفزيون I24NEWS الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن حركة حماس بغزة رفضت طلبا من جهات اوروبية بشأن الاسرى المحتجزين لديها في القطاع.

ونقل التلفزيون الاسرائيلي من مصادر وصفها بالخاصة:  أن حركة حماس رفضت طلبا من جهات أوروبية، لنقل رسائل من مُحتجزين إسرائيليين لديها لأُسرهم في إسرائيل، لإظهار أنهم ما زالوا على قيد الحياة. 

وووفقا للتلفزيون الاسرائيلي، تحتجز حماس الجندي أورون شاؤول والضابط هدار غولدين، إلى جانب: إفرا منغيستو وهشام السيدة وجمعة أبوغنيمة. وتشترط حماس على إسرائيل إطلاق سراح نحو 60 أسيرا محررا من "صفقة شاليط"، أعادت إسرائيل اعتقالهم. 

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