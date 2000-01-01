السعداوي يبحث مع منتدى سيدات الاعمال تعزيز مكانة المرأة الريادية

رام الله / سما /

بحث وزير الدولة لشؤون الريادة والتمكين المهندس أسامة السعداوي سبل تعزيز التعاون مابين وزارة الريادة والتمكين من جهة ومنتدى سيدات الاعمال في فلسطين من الجهة الاخرى , جاء ذلك خلال استقبال وفد من المنتدى برئاسة رئيس مجلس ادارة ملتقى سيدات الاعمال في فلسطين سميرة حليلة اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بمدينة رام الله,

وخلال اللقاء، أطلع وفد سيدات الاعمال الوزير السعداوي على أعمال وأنجازات المنتدى على صعيد تعزيز مكانة ودور المرأة داخل المجتمع الفلسطيني لاسيما في قطاع الاعمال والاقتصاد ومساهمته في دعم وتمكين المشاريع الريادية النسائية.

بدوره، أكد الوزير السعداوي على أهمية دعم وتمكين المرأة الفلسطينية بشكل عام والريادية بشكل خاص وذلك لما فيه أثر كبير في تنمية المجتمع الفلسطيني على كافة الاصعدة وفي مختلف المجالات.

وشدد الوزير السعداوي على أن المرأة الفلسطينية ريادية بطبيعتها وهي ضمن الاولويات التي تسعى الوزارة الى دعمها في مختلف المجالات.

وأضاف السعداوي أن قطاع دعم المشاريع الريادية النسائية في فلسطين سيكون من ضمن أولويات عمل الوزارة في المرحلة المقبلة .