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ترامب يصف السفير البريطاني في واشنطن بأنه "شخص غبي"

الثلاثاء 09 يوليو 2019 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يصف السفير البريطاني في واشنطن بأنه "شخص غبي"


واشنطن /سما/

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء السفير البريطاني في واشنطن بأنه "شخص غبي جدا" مكرّرا هجماته على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حيث اعتبر أنّ المفاوضات بشأن بريكست هي "كارثة". 

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا توترا منذ نشر مذكرات دبلوماسية مسربة انتقد فيها السفير كيم داروش بشدة إدارة ترامب. وكان ترامب أعلن الاثنين أنّ الولايات المتحدة "لن تجري بعد الآن" اتصالات مع السفير لكن تيريزا ماي سارعت الى التعبير عن دعمها لداروش. 

وعاود الرئيس الاميركي هجماته صباح الثلاثاء على تويتر قائلا إن "السفير الغريب الأطوار الذي أرسلته بريطانيا الى الولايات المتحدة ليس شخصا يثير إعجابنا، انه شخص غبي جدا". وبعد ان أكد انه لا يعرف داروش اضاف ترامب انه سمع بان السفير البريطاني "أحمق ومغرور". 

وتابع الرئيس الأميركي في تغريدته "قولوا له ان الولايات المتحدة لديها حاليا أفضل اقتصاد وأفضل جيش في العالم بفارق كبير، وانهما يصبحان أعظم وأفضل وأقوى ... شكرا السيد الرئيس!". وعاد ترامب ايضا الى مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي مضيفا "لقد قلت لتيريزا ماي كيف يمكنها ان تبرم مثل هذا الاتفاق لكنها قامت بذلك على طريقتها السخيفة-غير قادرة على تحقيق ذلك. انها كارثة!". 

وفي المذكرات الدبلوماسية التي نشرتها مساء السبت صحيفة "مايل أون صنداي" البريطانية وصف السفير البريطاني خصوصا الرئيس الاميركي بانه "يفتقر الى الكفاءة" وانه "شخص غير مستقر". ويعود بعض هذه المذكرات الى العام 2017. 

ويتولى السفير البريطاني منصبه في واشنطن منذ كانون الثاني/يناير 2016. وأعلنت الحكومة البريطانية عن فتح تحقيق لمعرفة المسؤولين عن هذا التسريب. 

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