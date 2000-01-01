اشتيه: سيتم تسيير 5 شاحنات من الأدوية والمستهلكات الطبية إلى غزة

رام الله / سما /

التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله، رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين جيرالد روكينشوب، ومديرة المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة رند سلمان، لمتابعة المباحثات التي أجراها مع مدير عام منظمة الصحة العالمية خلال زيارته التي أجراها مؤخرا الى جنيف.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده التزام الحكومة بضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين خاصة في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة تسيير 5 شاحنات من الأدوية والمستهلكات الطبية إلى القطاع، بالإضافة الى استمرار دعم مستشفيات القدس في ظل الحصار المالي التي تواجهها وانخفاض المساعدات الخارجية.

واطلع اشتية على واقع عمل معهد الصحة العامة في فلسطين، والخدمات المقدمة للنهوض بقطاع الصحة.