غنيم يطلع وفدا أكاديميا دوليا على الوضع المائي في فلسطين

رام الله / سما /

استقبل رئيس سلطة المياه مازن غنيم، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمدينة رام الله، وفدا اكاديميا مختصا بقضايا المياه من عدة دول تشمل بريطانيا وفيتنام وتايلند، بهدف التعرف على قطاع المياه الفلسطيني والتحديات التي يعيشها الفلسطينيون نتيجة سيطرة الاحتلال على مصادر المياه، والاطلاع على التجربة الفلسطينية في إدارة وتطوير هذا القطاع .

وأشار غنيم الى أهمية أن يطلع العالم على الواقع الفلسطيني ومعاناته اليومية في مجال المياه وغيرها من المجالات من خلال هذه الزيارات التي تعتبر وسيلة لنقل ما يواجهه الفلسطينيون في حياتهم اليومية وحرمانهم من حقوقهم وعلى رأسها المياه، موضحاً ان لقطاع المياه خصوصية لارتباطه بحياة المواطنين.

كما تطرق غنيم الى الانجازات التي تمكنت سلطة المياه من تحقيقها على الرغم من التحديات والتي ساهم في تحقيقها دعم الدول المانحة لمشاريع استراتيجية ونوعية ساهمت في تطوير قطاع المياه وتقديم خدمة أفضل للمواطن.

وتطرق غنيم الى وضع المياه في قطاع غزة وضرورة حل مشكلة المياه من خلال اعتماد عدة خيارات تطويرية قصيرة الأمد وطويلة الأمد تتعلق بتحسين نوعية المياه وحل مشكلة الصرف الصحي من خلال العمل بخطوات سريعة وبدعم من شركائنا للعمل على لتامين مياه نظيفة وآمنة للسكان.