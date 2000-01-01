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الضابطة الجمركية والصحة توقفان معملاً لتصنيع الحلويات عن العمل في الخليل

الثلاثاء 09 يوليو 2019 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الضابطة الجمركية والصحة توقفان معملاً لتصنيع الحلويات عن العمل في الخليل


الخليل / سما /

 اوقف جهاز الضابطة الجمركية بالتعاون مع مديرية صحة الخليل، اليوم الثلاثاء، معملاً لتصنيع الحلويات عن العمل لافتقاره لأدنى شروط السلامة العامة والصحية والبيئية.

وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، بأن قوة من الجهاز مع مديرية الصحة توجهت الى المصنع، حيث جرى معاينته وفحصه وتبين أنه يفتقر لأدنى شروط السلامة العامة والصحية والبيئية، وتم إتلاف مواد تستخدم لتصنيع الحلويات تقدر ب 717 كيلو غرام. واستنادا الى ذلك  أقرت جهة الاختصاص إيقاف المعمل عن العمل الى حين تصويب أوضاعه، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

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