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بالفيديو.. نصار لـ "حماس": لن اعتذر اما أن تقتلوني او تعتقلوني!

الثلاثاء 09 يوليو 2019 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو.. نصار لـ "حماس": لن اعتذر اما أن تقتلوني او تعتقلوني!


غزة / سما /

 قال القيادي السابق في كتائب القسام وحركة حماس محمد نظمي نصار،  لن اعتذر عن اي حرف قد كتبته على صفحتي.
 وكتب نصار عبر صفحته "فيس بوك" هذا هو البيان الهام والحاضر منكم يعلم الغائب لن اعتذر عن اي حرف قد كتبته على صفحتي"
وأضاف: "وليكن ما بيننا اما ان تقتلوني او تعتقلوني ولأن قتلتمنوني فثقتي بالشعب الفلسطيني العظيم انه لن يترك دمي هدرا عندكم".
وتابع: ولأن اعتقلتموني فانا من سيعلمكم كيف تكون المواجهات في اقبية السجون

وختم تغريدته لأني ساضرب بالنعال من داخل زنزانتي كل من ياتي ليتوسط فيما بيننا لانهاء هذه المشكله لكي ينقذكم منها لانني حينها لا اقبل بالخروج من السجن إلا أن ياتي الشعب الفلسطيني العظيم لكي يخرجني محمولا على الاكتاف ملوحا لهم بنصر الله المبين بشارة الانتصار وكوفية ياسر عرفات معلنا بذلك انتهاء حقبة الظلم والظلمات.. 

ومنوها قائلا: "ترقبوا منشورا آخر في الساعات القليله القادمه".
وكانت حركة  حماس قطعت راتبه لكي يتوقف عن الكتابة وعن انتقادها.بحسب منشور سابق لنصار
وأضاف نصار في منشور له يوم الأحد الماضي، على صفحته بالفيس بوك، لن يتوقف لساني، إلا برصاصة في رأسي.

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