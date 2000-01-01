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نتنياهو يحذر إيران: طائراتنا تستطيع الوصول لأي مكان

الثلاثاء 09 يوليو 2019 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يحذر إيران: طائراتنا تستطيع الوصول لأي مكان


القدس المحتلة / سما /

حذر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الثلاثاء، الجمهورية الإسلامية "إيران" من أنها في مرمى الطائرات الحربية الإسرائيلية.

وأضاف نتنياهو خلال جولة له في إحدى قواعد سلاح الجو الإسرائيلي: "أنا في جولة مثيرة جدا في قاعدة لسلاح الجو أرى أجهزتنا القتالية وطائراتنا وهنا من خلفي طائرات "إف 35"، التي تعتبر الأكثر تطورا في العالم.

وتابع: "إيران تهدد في الآونة الأخيرة بتدمير إسرائيل من الأفضل لها أن تتذكر أن هذه الطائرات تستطيع الوصول إلى مكان في الشرق الأوسط وأيضا إلى إيران وبالتأكيد إلى سوريا".

وتأتي تصريحات نتانياهو في وقت يشهد فيه الملف النووي الإيراني تطورات متسارعة، خصوصا مع خطوات إيران المتتالية لزيادة تخصيب اليورانيوم بعد انسحاب الولايات المتحدة الامريكية من الاتفاق النووي.

وتنظر إسرائيل بخطورة لاحتمال امتلاك إيران سلاحا نوويا، وتعتبر أن الأمر يمثل تهديدا وجوديا لها.

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