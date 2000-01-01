قوى بيت جالا تنعى المناضلة المعمرة زكية حنا

بيت لحم / سما /

نعى حزب الشعب الفلسطيني والقوى والمؤسسات في مدينة بيت جالا المناضلة المعمرة زكية حنا عواد من سكان المدينة بعد حياة حافلة بالنضال استمرت مائة وسبعة اعوام وهي احدى مناضلات الحركة الوطنية والتنظيم الشيوعي منذ خمسينات القرن الماضي واحدى اعمدة الحركة الوطنية في بيت جالا بحسب بيانات النعي، وسبق ان اعتقلت في سجن الزرقاء وتعرضت للتعذيب.

وظلت المرحومة زكية التي ولدت في العام 1912 مخلصة لافكارها الوطنية واليسارية مدافعة عن حقوق شعبها الشرعية لنيل الحرية والاستقلال والعودة.

وشارك في تشييع جثمانها ممثلو القوى والفعاليات والمؤسسات المختلفة وعموم اهالي مدينة بيت جالا في وداع يليق بهذه المناضلة التي ظلت حتى اخر ايامها مؤمنة بعدالة القضية الوطنية وضرورة تحقيق مطالب شعبنا العادلة .