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تفاصيل جديدة حول النفق التي تم اكتشافه من قبل جيش الاحتلال على حدود غزة

الثلاثاء 09 يوليو 2019 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل جديدة حول النفق التي تم اكتشافه من قبل جيش الاحتلال على حدود غزة


غزة / سما/

كشف مصادر اعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة عن النفق التي تم اكتشافه من قبل جيش الاحتلال على حدود غزة امس الاثنين.

وقالت القناة الثانية العبرية،  إنَّ النفق الذي عثر عليه الجيش الإسرائيلي بالأمس جنوب قطاع غزة هو نفق قديم يعود للعام 2014، وقد تعاملت معه قوات جيش الاحتلال.

وأشارت القناة إلى انَّ قيادة جيش الاحتلال تتخوف من وجود أنفاق متشعبة من النفق المغلق منذ سنوات.

وتوقعت القناة أن تنتهي قوات الاحتلال من وضع الجدار الأسمني خلال عام ونصف العام.

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وأمس الاثنين، اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، عن اكتشافه لنفق على حدود قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن بناء العائق التحت أرضي على الحدود مع قطاع غزة أدى إلى اكتشاف مسار نفق آخر في جنوب قطاع غزة.

وأشار المتحدث باسم الجيش، الى أنه في هذه الساعات تقوم قوات الجيش بأعمال دراسة متقدمة في المسار، لافتا الى أنه سيتم نشر التفاصيل لاحقا. 

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