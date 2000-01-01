أشتية: من الآن يُمنع استخدام البريد الشخصي في العمل الحكومي

رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء د. محمد أشتية: إنه "يُمنع من الآن فصاعداً على موظفي السلطة الوطنية استخدام البريد الإلكتروني الشخصي في أعمال الوزارات والمؤسسات، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستعمم وجوب استخدام البريد الإلكتروني الرسمي؛ للحفاظ على المعلومات في المؤسسة بكل الظروف، فهذه معلومات للشعب الفلسطيني وليست معلومات شخصية".

ودعا أشتية، وزارة الاتصالات إلى تشكيل فريق للتدقيق على أمن المعلومات في كل مؤسسة رسمية ومعالجة الخروقات، لتقديم تقرير خلال فترة محددة إلى مجلس الوزراء يؤكد أن جميع الوزارات تملك أمن معلومات واضح المعالم، مشيراً إلى أن اختراق معلومات هو جزء من الحرب الإسرائيلية علينا.

جاء ذلك خلال افتتاحه مركز فلسطين للاستجابة لطوارئ الحاسوب "بالسيرت"، الثلاثاء في مقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برام الله، بحضور وزيرها اسحق سدر وكادر الوزارة ورئيس سلطة الأراضي موسى شكارنة، وممثلين عن الأجهزة الأمنية والقطاع الخاص.

وتابع أشتية: "جيش الاحتلال يعلم علم اليقين ماذا يعني التقدم التكنولوجي عند الشعب الفلسطيني، لذلك يحبط كل محاولة من طرفنا لنلحق بالركب العالمي ولكن شعبنا الذي يقاوم منذ عقود لا تحبطه إجراءات الاحتلال وسنبقى نقاوم، وحريصون كل الحرص على مواكبة التطور العالمي".

وطالب رئيس سلطة الأراضي البدء بالتفكير بتسجيل الأراضي في فلسطين على نظام الـ(Block Chain) الحديث، موضحاً أن ذلك سيحمي أراضينا من أي صفقات مشبوهة من خلال معرفة، لمن تعود ملكية كل قطعة أرض.

واستطرد: "نحن نعمل على ان نحول الحكومة الالكترونية الى واقع ملموس يشعر به المواطن، إضافة الى ذلك فنحن بصدد الذهاب الى العملة الرقمية والمشفرة، وسنعمل على أن نكون من رواد كل شيء لا يستطيع الاحتلال أن يعرقلنا فيه، ونريد لمؤسساتنا الرسمية أن تتشابك مع الجامعات والقطاع الخاص للنهوض بوطننا في كل القطاعات".