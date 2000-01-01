اشتية يستقبل وفدا من الكنيسة الانجيلية

رام الله / سما /

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمدينة رام الله، وفدا من الكنيسة الانجيلية في الولايات المتحدة برئاسة القس ستيفان مونسي، حيث إطّلع على رؤية الوفد في اقامة مشروع مزار سياحي في مدينة بيت لحم.

وأعرب اشتية عن إعجابه بفكرة الوفد، التي تأتي تماشيا مع توجهات الحكومة في التنمية بالعناقيد في المحافظات الفلسطينية، حيث تم اعلان محافظة بيت لحم عنقودا سياحيا.

وأشار رئيس الوزراء الى ان فلسطين تعيش حالة من التآخي بين الديانات، وأن معظم الرسل وضعوا لهم بصمات خاصة في فلسطين عبر التاريخ.

واوضح اشتية أن إسرائيل تشن الآن حربا على الفلسطينيين وهي حرب الرواية، وتحاول طمس الرواية الإسلامية والمسيحية عن مدينة القدس، بالإضافة الى اقامة الجدار والحواجز التي تضع العراقيل أمام حرية الحركة والعبادة.