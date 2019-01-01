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غزة: استشهاد 16 طفلا في النصف الأول من 2019

الثلاثاء 09 يوليو 2019 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: استشهاد 16 طفلا في النصف الأول من 2019


غزة / سما/

 أظهرت إحصائية لمركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 16 طفلا خلال النصف الأول من عام 2019 في قطاع غزة لوحده.

وأوضحت الإحصائية، أن الاحتلال أصاب 1233 طفلا، غالبيتهم العظمى خلال مشاركتهم في مسيرات العودة وكسر الحصار على طول حدود قطاع غزة.

واعتقلت قوات الاحتلال في ذات نفس الفترة، 17 طفلا تم إطلاق سراح غالبيتهم فيما بعد.

كما سجل التقرير 17 حالة اعتداء على مدارس ومراكز صحية فلسطينية في قطاع غزة.

وأشار المركز إلى أن الاحتلال واصل انتهاكاته المنظمة بحق الفلسطينيين ولا سيما ضد الأطفال في اختراق لاتفاقيات حقوق الأطفال التي وقع عليها الاحتلال. مشيرا لتصاعد استهداف وقتل الأطفال خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.

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