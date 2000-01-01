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المالية: بدانا بصرف مستحقات المشافي على دفعات

الثلاثاء 09 يوليو 2019 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالية: بدانا بصرف مستحقات المشافي على دفعات


رام الله /سما/

كشفت مصادر في وزارة المالية برام الله " ان الوزارة بدات بصرف مستحقات المستشفيات الحكومية والخاصة في فلسطين.

واضافت المصادر انها شرعت قبل الازمة التي اثارها اتحاد المشافي بصرف المستحقات وبشكل تدريجي، مضيفا" الوزارة بدات فعلا بصرف المبالغ المستحقة لكن ليس دفعة واحدة ...كل شهر مبلغ محدد ودون الحاجة لتازيم الازمة. ".

وكان  اتحاد المستشفيات والمراكز الطبية الفلسطينية الاهلية والخاصة حذر في بيان له اليوم من انهيار القطاع الصحي.

وقال الاتحاد في بيان له، اليوم الثلاثاء، ان صبر اتحاد المستشفيات الاهلية والخاصة نفذ صبره على الوعود منذ اشهر لدفع مستحقات هذه المستشفيات والتي تراكمت منذ ما يزيد على 3 سنوات، فلم يتم اغلاق ديون هذه المشافي لسنة 2016 وبلغت هذه المبالغ حتى الان اكثر من 500 مليون شيكل.

 

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