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الاونروا : 100 الف طفل في "اسابيع المرح" في قطاع غزة

الثلاثاء 09 يوليو 2019 02:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاونروا : 100 الف طفل في "اسابيع المرح" في قطاع غزة


غزة / سما/

قال المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الاونروا" ان اسابيع المرح التي تنفذها الاونروا في مختلف مناطق قطاع غزة تستوعب الان اكثر من 100 الف طفل في مختلف المناطق وان اكثر من 1200 موظف ومتخصص يعملون الان خلال هذا البرنامج الضخم.

واضاف ابو حسنه في تصريحات اذاعية له اليوم " ان هذا البرنامج ينفذ بدعم رئيسي من اليونيسيف ودعم اخر من قطر والاتحاد الاوروبي" معتبرا ان تنفيذ اسابيع المرح يكتسب اهمية قصوى في ظل الظروف القاسية التي يعيشها اطفال غزة وعدم توفر اماكن اللعب والترفيه وسط ضغوط نفسية هائلة اشارات اليها كافة المنظمات الاممية العاملة في قطاع غزة".

وتابع " هذه المخيمات الصيفة هامة للغاية لتحرير الاطفال من الضغوط السلبية والنفسية والاضطرابات الخطيرة التي تعتري مئات الاف الاطفال في قطاع غزة جراء الصدمات والخوف وتاثيرات الحروب وارتفاع مستوى البطالة وتاثيرها على العائلات وتركيبتها الاجتماعية وارتفاع نسب المشاكل النفسية والمجتمعية وتاثيراتها على الطفولة في القطاع".

واوضح ان 250 من المرشدين النفسيين يعملون بصورة غير مسبوقة مع الاطفال في خمسين موقع في "اسابيع المرح" من اجل التخفيف من مخاطر الضغوط النفسية واعطاء فرصة للمرح واللعب عبر النشاطات المنهجية المختلفة.

 

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