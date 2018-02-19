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غزة: الحكم بالاعدام على مدان قتل مواطنا في مخيم جباليا في فبراير 2018

الثلاثاء 09 يوليو 2019 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الحكم بالاعدام على مدان قتل مواطنا في مخيم جباليا في فبراير 2018


غزة- المجلس الأعلى للقضاء

أصدرت محكمة بداية غزة اليوم حكمًا بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مواطن أدين بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

 وأدانت هيئة المحكمة المدان بالتهم المسندة إليه في لائحة الاتهام حيث حكمت بمعاقبة المواطن (ج/م) بالإعدام شنقاً حتى الموت ومصادرة السلاح المستخدم بالواقعة وذلك عن تهمة القتل قصداً ومحاولة القتل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وحمل سلاح ناري في مناسبة غير مشروعة وذلك خلافاً لمواد القانون، وجاء الحكم بعد عدة جلسات محكمة مطولة تم خلالها سماع بيّنات الإثبات والدفاع.

يذكر بأن المدان قتل المجني عليه  بتاريخ 19/02/2018 في مخيم جباليا بواسطة مسدس وأطلق النار عليه بشكل مباشر مما أدى لإصابته في عنقه إصابة خطيرة توفى على أثرها حسب تقرير الصفة التشريحية.

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