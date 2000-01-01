بنك فلسطين يوقع مذكرة تفاهم لتجديد الرعاية والدعم لنادي غزة الرياضي

غزة / سما/

وقع بنك فلسطين مذكرة تفاهم لتجديد الرعاية والدعم لنادي غزة الرياضي. وجرى توقيع المذكرة في مقر الإدارة العامة لبنك فلسطين في مدينة غزة بحضور السيد فاروق الإفرنجي رئيس مجلس إدارة نادي غزة الرياضي، وسعيد خيال أمين الصندوق وكل من مأمون سقا الله وابراهيم العشي – أعضاء مجلس الادارة. ومن جانب البنك السيد علاء آل رضوان، نائب المدير العام، والسيد وائل الصوراني مدير ادارة أعمال في قطاع غزة، وخلدون أبو سليم مساعد رئيس دائرة العلاقات العامة والتسويق في قطاع غزة.

ويأتي حفل توقيع اتفاقية تجديد الرعاية لنادي غزة الرياضي من جانب البنك للعام العاشر على التوالي بهدف المساهمة في دعم النشاطات الرياضية المختلفة للنادي، والارتقاء بالرياضة الفلسطينية في قطاع غزة، حيث يعتبر نادي غزة الرياضي من أقدم نوادي القطاع، ويصنف ضمن أندية الدرجة الممتازة، كما حصل على ألقاب عديدة لمختلف البطولات الرياضية المحلية خلال السنوات الماضية. كما يشرف النادي على عدد من الفرق الرياضية في مختلف المجالات الرياضية.

وينطلق البنك في رعايته المستمرة لنادي غزة الرياضي من مسؤوليته الاجتماعية، وتكريساً لرؤيته في المساهمة في تعزيز الرياضة في فلسطين والأندية النشطة بشكل خاص لتحقيق تنمية اجتماعية ورياضية شاملة.

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