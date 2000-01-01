لجنة الانتخابات تدرب طواقم الاقتراع تحضيرا للانتخابات المحلية/ الإعادة 2019

رام الله / سما /

بدأت لجنة الانتخابات المركزية بتدريب موظفي الاقتراع والفرز الذين سيعملون في سبع هيئات محلية بالضفة الغربية، استعدادا لإجراء انتخابات الإعادة لمجالسها المحلية يوم السبت الموافق 13 تموز الحالي.

وقد بدأت اللجنة يوم الاحد الماضي تنفيذ أولى دورات التدريب اللامركزي، والتي تستهدف تدريب 262 موظفا وموظفة، للعمل كطواقم اقتراع وفرز في 14 مركز اقتراع في الهيئات المحلية التي ستجري فيها الانتخابات وهي (حزما- القدس، وقفين- طولكرم، وقبلان- نابلس، وجيوس- قلقيلية، وكفر الديك- سلفيت، وتفوح وبيت عوا- الخليل)، حيث تم تزويدهم بجميع الأدلة والمواد المطبوعة التي توضح كافة الاجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وتتضمن الدورة التدريبية (إلى جانب إجراءات الاقتراع والفرز) إجراء محاكاة للعملية الانتخابية بكافة مراحلها وتفاصيلها لاطلاع المتدربين عليها، وكذلك تدريب الطواقم على التعامل مع الناخبين بمختلف شرائحهم، وقواعد السلوك الخاصة بشركاء العملية الانتخابية من مرشحين ووكلائهم ومراقبين وصحفيين وضيوف، وكذلك كيفية التعامل مع الشكاوى والملاحظات المقدمة، وخطة الاتصال بين الميدان وغرفة العمليات المركزية التابعة للجنة الانتخابات.

ومن الجدير ذكره أن اللجنة قامت بتجهيز وتوزيع صناديق الاقتراع والتي تتضمن المواد الانتخابية، على مكاتب اللجنة في المحافظات، تمهيدا لتوزيعها على مراكز الاقتراع في الهيئات المحلية المزمع اجراء الانتخابات فيها.