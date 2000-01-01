  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لجنة الانتخابات تدرب طواقم الاقتراع تحضيرا للانتخابات المحلية/ الإعادة 2019

الثلاثاء 09 يوليو 2019 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بدأت لجنة الانتخابات المركزية بتدريب موظفي الاقتراع والفرز الذين سيعملون في سبع هيئات محلية بالضفة الغربية، استعدادا لإجراء انتخابات الإعادة لمجالسها المحلية يوم السبت الموافق 13 تموز الحالي.

وقد بدأت اللجنة يوم الاحد الماضي تنفيذ أولى دورات التدريب اللامركزي، والتي تستهدف تدريب 262 موظفا وموظفة، للعمل كطواقم اقتراع وفرز في 14 مركز اقتراع في الهيئات المحلية التي ستجري فيها الانتخابات وهي (حزما- القدس، وقفين- طولكرم، وقبلان- نابلس، وجيوس- قلقيلية، وكفر الديك- سلفيت، وتفوح وبيت عوا- الخليل)، حيث تم تزويدهم بجميع الأدلة والمواد المطبوعة التي توضح كافة الاجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وتتضمن الدورة التدريبية (إلى جانب إجراءات الاقتراع والفرز) إجراء محاكاة للعملية الانتخابية بكافة مراحلها وتفاصيلها لاطلاع المتدربين عليها، وكذلك تدريب الطواقم على التعامل مع الناخبين بمختلف شرائحهم، وقواعد السلوك الخاصة بشركاء العملية الانتخابية من مرشحين ووكلائهم ومراقبين وصحفيين وضيوف، وكذلك كيفية التعامل مع الشكاوى والملاحظات المقدمة، وخطة الاتصال بين الميدان وغرفة العمليات المركزية التابعة للجنة الانتخابات.

ومن الجدير ذكره أن اللجنة قامت بتجهيز وتوزيع صناديق الاقتراع والتي تتضمن المواد الانتخابية، على مكاتب اللجنة في المحافظات، تمهيدا لتوزيعها على مراكز الاقتراع في الهيئات المحلية المزمع اجراء الانتخابات فيها.

الأكثر قراءة اليوم

معلومات تنشر لأول مرة.. دور الشاباك في محاولة اغتيال الضيف وقادة القسام في حرب 2014

الحكومة ترفض اقامة مستشفى شمال قطاع غزة وتكشف الهدف منها..

الاحتلال يعلن اكتشاف نفق على حدود غزة

تلفزيون اسرائيلي يزعم: حماس تنشر كاميرات مراقبة في القطاع عقب عملية خانيونس

موقع عبري: مصر تنتهي من تفريغ ومسح مدينة رفح المصرية

باراك يدرس تقديم الاعتذار للفلسطينيين على أحداث أكتوبر 2000

قناة عبرية تكشف تفاصيل لقاء الوفد الأمني المصري مع نتنياهو

الأخبار الرئيسية

ليبرمان لـ نتنياهو: من لا يقدر على غزة لن يقدر على إيران

فتح : الوفد الأمني المصري يصل نهاية الاسبوع حاملاً أفكار جديدة لتحقيق المصالحة

هل أجدى الضغط الامريكي على السلطة نفعا؟ هذا ما حدث وما بعثته رام الله لواشنطن ..

اليوم التالي للجدار.. عندما تخترق عشرات الحوامات التابعة لـ"جيش حماس" اسرائيل

والد الضابط "هدار" يعترف: أقمنا جنازة لهدار لمنع حماس من الحصول على صورة الانتصار