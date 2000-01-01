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أبو ردينة: هدفنا الحفاظ على الثوابت الوطنية وإنهاء الاحتلال

الثلاثاء 09 يوليو 2019 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو ردينة: هدفنا الحفاظ على الثوابت الوطنية وإنهاء الاحتلال


رام الله / سما /

ردا على محاولات التضليل والتصريحات المرفوضة الصادرة عن عدد من المسؤولين الأميركيين، قال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إن الموقف الفلسطيني ثابت، وملتزم بالثوابت الوطنية، والذي أوضحه الرئيس محمود عباس عدة مرات، وهو تحقيق السلام وفق مبدأ حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعدم المساس بأموال الشهداء والأسرى.

وأضاف، ان الطريق الى السلام لن يتحقق إلا عبر الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وليس عن طريق الاوهام والألاعيب التي تحاول الادارة الاميركية وحليفتها إسرائيل تسويقها تحت شعار السلام والازدهار الاقتصادي.

وتابع أبو ردينة، نجدد التأكيد على أن أية مشاريع استعمارية تستهدف الهوية والارض، وكذلك محاولة الاعتداء على سيادة دول المنطقة ستبوء بالفشل، وأن (لا) الفلسطينية  التي أفشلت ورشة المنامة ستفشل أي محاولة أخرى.

واشار الناطق الرسمي إلى أن المعركة السياسية لم تنته بعد، وأن الصفقة ما زالت تحتضر، وأن أية محاولات لتشكيل رؤية مخالفة للثوابت الوطنية والقومية لن تحقق شيئا، وعلى الإدارة الأميركية مراجعة مواقفها وسياساتها، وان تعي جيدا ان العنوان لتحقيق السلام والامن والاستقرار هو رام الله والرئيس محمود عباس وقيادة "م.ت.ف" وصولا إلى سلام دائم وعادل وفق الاجماع الدولي.

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