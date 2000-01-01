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ليبرمان لـ نتنياهو: من لا يقدر على غزة لن يقدر على إيران

الثلاثاء 09 يوليو 2019 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان لـ نتنياهو: من لا يقدر على غزة لن يقدر على إيران


القدس المحتلة / سما /

مجددًا، انتقد أفيغدور ليبرمان وزير الجيش الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء بشأن سياساته تجاه قطاع غزة.

وأشار ليبرمان في تغريدة له، لكشف الجيش الإسرائيلي نفقًا هجوميًا ينطلق من غزة باتجاه مجمع أشكول الاستيطاني.

وقال "كان رد نتنياهو على ذلك تدفق مزيد من الأموال والمواد ذات الاستخدام المزدوج لتصنيع الصواريخ.. نتنياهو هو أفضل مقدم في العالم بشأن القضية النووية الإيرانية ولكن على المستوى العملي فإن أولئك الذين لا يستطيعون التعامل مع تهديد غزة لن يكونوا قادرين على مواجهة تهديد إيران".

ومنذ استقالته من الحكومة الإسرائيلية يهاجم ليبرمان باستمرار نتنياهو ويتهمه بعرقلة مخططات بهدف ضرب حماس في غزة.

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