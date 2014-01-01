بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح "الأربعاء"

غزة / سما /

أعلنت داخلية غزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم الأربعاء.

وأفادت الداخلية الثلاثاء، أنّ الحافلات المراد سفرها، هي المتبقي من الحافلة السادسة + الحافلتان: السابعة، والثامنة حتى الرقم (100) من كشف (7/4).

وطالبت، بضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما، طالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

لمعرفة الأسماء.. من هنا