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الجيش الإسرائيلي يعلن غلاف غزة منطقة عسكرية مغلقة

الثلاثاء 09 يوليو 2019 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن غلاف غزة منطقة عسكرية مغلقة


القدس المحتلة / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، أن منطقة النفق الذي تم اكتشافه في المجلس الإقليمي إشكول بغلاف غزة "منطقة عسكرية مغلقة".

وبموجب الأمر الصادر، أعلن الجيش منع المزارعين من القيام بعملهم في المنطقة.

هذا وزعم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، عثور قواته، أمس الاثنين على نفق جديد، بالمنطقة الحدودية جنوبي قطاع غزة.

وبحسب القناة الـ13 العبرية، فإن النفق مخترق للأراضي الإسرائيلية، من منطقة كرم أبو سالم، ويصل إلى منطقة المجلس الإقليمي أشكول بالغلاف.

وبحسب القناة العبرية، تم الكشف عن هذا النفق الجديد، خلال عمليات الحفر، لبناء الجدار الأرضي العائق على حدود القطاع. 

ونقلت القناة العبرية، عن الناطق باسم الجيش قوله: "تقوم قواتنا الآن بفحص مسار النفق، لمعرفة عمقه وطوله"، وأضاف: "النفق لم يكن مؤهلا للعمل بعد".

وأشارت القناة العبرية، إلى أن هذا النفق، هو رقم 18، الذي يتم اكتشافه على حدود قطاع غزة، منذ الحرب الأخيرة على غزة، صيف العام 2014.

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