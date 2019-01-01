  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب لأمير قطر: الحمد لله هذه كانت أموالكم وليس أموالنا

الثلاثاء 09 يوليو 2019 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب لأمير قطر: الحمد لله هذه كانت أموالكم وليس أموالنا


وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن شكره لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على توسيع قاعدة "العديد" الجوية العسكرية على حساب بلاده، لكي تستضيف مزيدا من العسكريين الأمريكيين.

وقال ترامب، في كلمة ألقاها خلال مأدبة عشاء أقامها وزير المالية الأمريكي، ستيفن منوتشين، على شرف أمير قطر، مساء أمس الاثنين: "أنت حليف عظيم، وساعدتنا بمنشأة عسكرية رائعة (قاعدة العديد) ومطار عسكري لم ير الناس مثيلا له منذ وقت طويل".

وأضاف ترامب، مخاطبا الشيخ تميم ووفده: "وحسبما أفهم، تم خلال ذلك استثمار 8 مليارات دولار، والحمد لله كانت أغلبها من أموالكم وليس أموالنا. وبالحقيقة، الأمر أفضل من ذلك، حيث كانت كلها من أموالكم".

واتفقت الولايات المتحدة وقطر، في يناير 2019، خلال أعمال الجولة الثانية من "مؤتمر الحوار الاستراتيجي" بين البلدين، على توسيع السلطات القطرية قاعدة "العديد"، التي تحتضن حاليا نحو 11 ألف عسكري أمريكي، وذلك على حساب الدوحة التي تقدمت بهذه المبادرة.

وتعتبر "العديد" أكبر قاعدة عسكرية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وتمثل مركزا أساسيا لانطلاق عمليات قواتها الجوية في المنطقة، كما تعد من أهم ضمانات العلاقات الوثيقة بين البلدين، والتي تسعى قطر إلى تعزيزها في ظل الأزمة الخليجية وخلافاتها مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

الأكثر قراءة اليوم

كيف أسقطت إسرائيل الطائرة المتسللة من غزة ؟

معلومات تنشر لأول مرة.. دور الشاباك في محاولة اغتيال الضيف وقادة القسام في حرب 2014

الحكومة ترفض اقامة مستشفى شمال قطاع غزة وتكشف الهدف منها..

تلفزيون اسرائيلي يزعم: حماس تنشر كاميرات مراقبة في القطاع عقب عملية خانيونس

موقع عبري: مصر تنتهي من تفريغ ومسح مدينة رفح المصرية

الاحتلال ينشر لواء جولاني على حدود غزة وسط حديث عن حدث أمني خطير

قناة عبرية تكشف تفاصيل لقاء الوفد الأمني المصري مع نتنياهو

الأخبار الرئيسية

فتح : الوفد الأمني المصري يصل نهاية الاسبوع حاملاً أفكار جديدة لتحقيق المصالحة

هل أجدى الضغط الامريكي على السلطة نفعا؟ هذا ما حدث وما بعثته رام الله لواشنطن ..

اليوم التالي للجدار.. عندما تخترق عشرات الحوامات التابعة لـ"جيش حماس" اسرائيل

والد الضابط "هدار" يعترف: أقمنا جنازة لهدار لمنع حماس من الحصول على صورة الانتصار

نفق

الاحتلال يعلن اكتشاف نفق على حدود غزة