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إسرائيل توقف شرطيا عن العمل شدّ يهوديا متشددا من سوالفه (بالفيديو)

الثلاثاء 09 يوليو 2019 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل توقف شرطيا عن العمل شدّ يهوديا متشددا من سوالفه (بالفيديو)


القدس المحتلة / سما /

أوقفت إسرائيل شرطيا عن العمل بعد انكشاف مشهد فيديو يظهره وهو يشد متظاهرا يهوديا متشددا من سوالفه، الأمر الذي وصفه وزير الأمن العام جلعاد اردان بـ"المروع" مدينا كل عنف من قبل الشرطة

وأظهر الفيديو الشرطي وهو يشد شعر المتظاهر ويجره باتجاه مركبات الشرطة فيما لا يبدو في الشريط أن المتظاهر المدعو مردخاي كرويتسر من بيت شيمش، قاوم الاعتقال.

ووقع الحادث فيما كانت الشرطة ترافق عمال بلدية ينفذون عملية هدم في حي يهودي متشدد في المدينة، حيث اندلعت مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين معارضين للهدم.

من جهته، وصف وزير الأمن العام جلعاد اردان، الذي تعرض للانتقادات في أعقاب اتهام الشرطة بالعنف ضد الإثيوبيين الإسرائيليين، الحادث بالمروع وقال إنه صادق على تعليق عمل الشرطي.

وكتب في "تويتر": أدين كل عنف من قبل الشرطة واستخدام القوة المفرطة. علينا إنهاء التحقيق فورا ونشر نتائجه ومعاقبة المتورطين في رسالة ضد عنف الشرطة.

المصدر:"تايمز أوف إسرائيل"

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