باندا تنجب أثقل توأمين في العالم

وكالات / سما /

ولد توأم باندا ذكر وأنثى يزيد وزن كل واحد منهما على 200 غرام، في تشنغدو، حاضرة مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين، حسبما قالت السلطات المحلية اليوم الإثنين .

ويعتبر توأم الباندا الوليد الأثقل وزنا بين الباندا قيد الأسر في العالم، وفقا لمركز تشنغدو لأبحاث تربية الباندا العملاقة .

ويبلغ وزن ذكر الباندا 211.3 غرام بينما يبلغ وزن الأنثى 209 غرامات، وولدا في المركز صباح يوم السبت وحالتهما مستقرة.

ويبلغ متوسط وزن شبل الباندا حوالي 150 غراما. ومن النادر رؤية توأم وليد يزيد وزن كل منهما على 200 غرام عند الولادة، بحسب خبراء.

وحتى اليوم، ولد إجمالي 298 شبل باندا عملاقة في مركز تشنغدو.