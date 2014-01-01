قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطنا من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، 11 مواطنا على الأقل من الضفة.

وبين نادي الأسير أن الاحتلال اعتقل أربعة مواطنين من محافظة الخليل وهم: عدنان خضر ادريس (23 عاما)، وطارق خضر ادريس (25 عاما)، ومعتصم فاروق المسالمة (19 عاما)، وحازم أبو كيفة.

ومن محافظة رام الله والبيرة، اعتقل ثلاثة مواطنين وهم: طه عرموش، ومالك نعيم مرار، ومحمد عبد الكريم حماد.

فيما جرى اعتقال لمواطنين من محافظة بيت لحم وهما: إيهاب محمد عايش (22 عاما)، وعمر ذيب العمور، ومواطنين آخرين من محافظة نابلس وهما: سامي هاني المعاني، وحامد الشخشير.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت طفلين من القدس، وأفرجت عنهما لاحقا أحدهما يبلغ من العمر سبع سنوات.