فتح : الوفد الأمني المصري يصل نهاية الاسبوع حاملاً أفكار جديدة لتحقيق المصالحة

رام الله / سما /

أكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح " ماجد الفتياني، الثلاثاء، أن مصر تواصل جهودها من أجل العودة إلى الجدول الزمني الذي تم التوافق عليه عام 2017 في القاهرة بهدف انجاز المصالحة الفلسطينية .

وقال الفتياني في حديث لإذاعة صوت فلسطين ، إن " المصريين يدركون أن العقدة موجودة لدى حركة حماس ".

وأوضح الفتياني أن الوفد الأمني المصري سيصل نهاية الأسبوع الجاري، ويحمل أفكارا جديدة لتنفيذ الجدول الزمني من أجل تطبيق اتفاقات المصالحة التي تم توقيعها سابقا.

وأضاف الفتياني أن " المتطلبات واضحة وبسيطة وتوافقنا عليها جميعا، متابعا " ليس صحيحا أن الاتفاق بين حماس وفتح "م7" بل تم توقيعه بحضور ومباركة جميع الفصائل الفلسطينية ".

وطالب الفتياني حركة حماس " بالصدق والجدية لتنفيذ هذا الجدول الزمني من أجل تطبيق ما تم الاتفاق عليه وصولا لإجراء الانتخابات ليقول الشعب كلمته".