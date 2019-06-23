  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة الأسرى: أسير مقدسي يروي لحظات اعتقاله الصعبة وضربه من قبل المحققين

الثلاثاء 09 يوليو 2019 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبر محاميها اليوم الثلاثاء، رواية الاسير المقدسي همام عبد العزيز الحسيني، من حي الشيخ جراح، والذي تعرض للضرب والتنكيل خلال عملية اعتقاله واقتياده من منزله الى زنازين "المسكوبية".

وذكر الأسير، "أنه تم اعتقاله بتاريخ 23/6/2019 من بيته في القدس، ولحظه الاعتقال تم الاعتداء عليه، وتوجيه الشتائم والمسبات بحق أمه وأخواته، وقد صاحب ذلك قيام قوات الاحتلال بتكسير محتويات البيت وتحطيمها بشكل وحشي وهمجي، ما أثار الذعر والهلع في نفوس العائلة".

وأضاف، "تم نقلي الى زنازين المسكوبية وتعرضت لمعاملة قاسية ومهينة واحتجازي بظروف صعبة وقاسية، ثم تم نقلي الى التحقيق بسجن عسقلان، حيث قام أحد المحققين بالاعتداء عليّ بالضرب على أنحاء مختلفة من الجسد، ومحاولة خنقي أكثر من مرة".

ولفت الأسير إلى أن المحقق ضربه بواسطه قلم على رقبته، وضربه بقدمه على أماكن حساسة في جسده، وأن علامات الضرب ما زالت موجودة على رقبته حتى الآن".

#هيئة الأسرى

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل مثيرة لأول مرة.. عناصر القسام سحبوا جثة المقدم "م" خلال عملية خانيونس ولكن!

كيف أسقطت إسرائيل الطائرة المتسللة من غزة ؟

معلومات تنشر لأول مرة.. دور الشاباك في محاولة اغتيال الضيف وقادة القسام في حرب 2014

الحكومة ترفض اقامة مستشفى شمال قطاع غزة وتكشف الهدف منها..

تلفزيون اسرائيلي يزعم: حماس تنشر كاميرات مراقبة في القطاع عقب عملية خانيونس

الاحتلال ينشر لواء جولاني على حدود غزة وسط حديث عن حدث أمني خطير

موقع عبري: مصر تنتهي من تفريغ ومسح مدينة رفح المصرية

الأخبار الرئيسية

فتح : الوفد الأمني المصري يصل نهاية الاسبوع حاملاً أفكار جديدة لتحقيق المصالحة

هل أجدى الضغط الامريكي على السلطة نفعا؟ هذا ما حدث وما بعثته رام الله لواشنطن ..

اليوم التالي للجدار.. عندما تخترق عشرات الحوامات التابعة لـ"جيش حماس" اسرائيل

والد الضابط "هدار" يعترف: أقمنا جنازة لهدار لمنع حماس من الحصول على صورة الانتصار

نفق

الاحتلال يعلن اكتشاف نفق على حدود غزة