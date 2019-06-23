هيئة الأسرى: أسير مقدسي يروي لحظات اعتقاله الصعبة وضربه من قبل المحققين

القدس المحتلة / سما /

نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبر محاميها اليوم الثلاثاء، رواية الاسير المقدسي همام عبد العزيز الحسيني، من حي الشيخ جراح، والذي تعرض للضرب والتنكيل خلال عملية اعتقاله واقتياده من منزله الى زنازين "المسكوبية".

وذكر الأسير، "أنه تم اعتقاله بتاريخ 23/6/2019 من بيته في القدس، ولحظه الاعتقال تم الاعتداء عليه، وتوجيه الشتائم والمسبات بحق أمه وأخواته، وقد صاحب ذلك قيام قوات الاحتلال بتكسير محتويات البيت وتحطيمها بشكل وحشي وهمجي، ما أثار الذعر والهلع في نفوس العائلة".

وأضاف، "تم نقلي الى زنازين المسكوبية وتعرضت لمعاملة قاسية ومهينة واحتجازي بظروف صعبة وقاسية، ثم تم نقلي الى التحقيق بسجن عسقلان، حيث قام أحد المحققين بالاعتداء عليّ بالضرب على أنحاء مختلفة من الجسد، ومحاولة خنقي أكثر من مرة".

ولفت الأسير إلى أن المحقق ضربه بواسطه قلم على رقبته، وضربه بقدمه على أماكن حساسة في جسده، وأن علامات الضرب ما زالت موجودة على رقبته حتى الآن".