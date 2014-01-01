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رسالة تحذير من مايكروسوفت للملايين من مستخدمي ويندوز

الثلاثاء 09 يوليو 2019 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسالة تحذير من مايكروسوفت للملايين من مستخدمي ويندوز


وكالات / سما /

حذرت مايكروسوفت الملايين من مشكلة في نظام التشغيل (ويندوز 10) الذي أصبح يشكل خطرا على الشركة، بسبب مشاكله التي تراكمت في الأسابيع الأخيرة.

وذكر موقع فوربس الأميركي أنه بفضل اكتشاف موقع (ويندوز لاتست) لثغرة، أخبرت مايكروسوفت، في رسالة تحذير، عشرات الملايين من مستخدمي ويندوز 10 أن آخر تحديث (KB4501375) قد يضر خدمة إدارة الاتصال عن بُعد (RASMAN)، الأمر الذي يمكن أن ينطوي على تداعيات خطيرة.

ويوضح الموقع أن المشكلة تتعلق بشبكات VPN. فخدمة إدارة الاتصال عن بُعد تعمل على اتصال ويندوز 10 بالإنترنت، وهي مهمة أساسية لكي تعمل خدمات VPN بشكل طبيعي.

ونظرا للنمو المذهل في استخدام VPN فإن لهذا الأمر تأثير كبير على كيفية استخدام الكمبيوتر.

وفي منشور مفصل، قالت مايكروسوفت إن المشكلة تؤثر فقط على نظام التشغيل ويندوز 101903 - وهو أحدث إصدار من النظام الأساسي. وهو الأمر الذي يواجهه ما لا يقل عن 50 مليون مستخدم.

#مايكروسوفت

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