ابداع النسوي بطلا لسوبر الطائرة

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توج فريق ابداع الدهيشة بطلا لبطولة السوبر للكرة الطائرة النسوية بفوزه على نادي الزاوية بثلاثة اشواط مقابل لا شيء في اللقاء الذي جمعهما على صالة ماجد اسعد بالبيرة بحضور اعضاء الاتحاد معروف شطارة وهديل ابو بكر ورئيس لجنة الحكام تيسير علاونة ورئيس نادي ابداع صالح جاد الله .

وكان الاتحاد الفلسطيني للكرة الطائرة قد اعلن عن انطلاق موسمه باللعبة بمباراة السوبر بالدوري النسوي بين بطل الدوري ابداع ووصيفه نادي الزاوية، ليعلن عن انطلاق الموسم الجديد.

وكان الشوط الاول افضل الاشواط لوجود منافسة بين الفريقين تقريبا والذي انتهى لمصلحة ابداع 25- 17 قبل ان يتراجع فريق الزاوية كثيرا في الشوط الثاني 25 -12 وفي الشوط الثالث تحسن الاداء قليلا وانتهى ابداعيا 25-17 ، لتنتهي المباراة بفوز مستحق لابداع بثلاثة اشواط نظيفة.

حكم اللقاء اسامة زايد وسيف زواهرة وساري قادوس وحنين شطارة وبلال حماد واشرف عليه رئيس لجنة الحكام تيسير علاونة.

وقد اشرف على قيادة فريق ابداع تدريبيا احمد سرحان وعلى الزاوية رأفت قادوس . وفي ختام اللقاء هنأت هديل ابو بكر فريق ابداع بالفوز والتتويج شاكرة الجميع على انجاح البطولة بكل مكوناتها ، طالبة من الفرق الاستعداد الافضل والاهتمام اكثر بالتدريبات.

ومن ثم قام معروف شطارة وهديل ابو بكر وتيسير علاونة وصالح جاد الله بتتويج الفائزات، فريق الزاوية كأس المركز الثاني وابداع كأس المركز الاول .