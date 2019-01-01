مدرب الصداقة يحدد تفاصيل فترة الإعداد

غزة / سما /

كشف رأفت خليفة المدير الفني لفريق الصداقة, عن موعد انطلاق فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد 2019-2020.

وقال خليفة في تصريحات صحافية, إنه اتفق مع إدارة النادي على بدء فترة الإعداد في الخامس عشر من يوليو الجاري.

وأوضح أن فترة الإعداد سيتخللها خوض تدريبات على شاطئ البحر والملعب المعشب, بالإضافة للعديد من المباريات الودية, تمهيدا لتجهيز اللاعبين بالشكل الأفضل للموسم الجديد.

يشار إلى أن الصداقة جدد عقد خليفة, بعد ظهور الفريق بشكل جيد في مرحلة إياب دوري الممتازة, وبطولة الكأس خلال الموسم الأخير.