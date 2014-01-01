مدير نابولي يصل مدريد لإغلاق صفقة خاميس

وكالات / سما /

يُجري نابولي مفاوضات متقدمة مع ريال مدريد، بشأن التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز، انطلاقاً من الموسم الجديد، لكن هناك عائق وحيد يتمثل في طريقة دفع قيمة الصفقة.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن المدير الرياضي لنابولي، كريستيان جونتولي، وصل إلى العاصمة الإسبانية مدريد، للتفاوض مع إدارة ريال مدريد على ضم رودريجيز.

وأضافت الصحيفة: “المدير الرياضي لنابولي مع وكيل أعمال خاميس رودريجيز خورخي مينديز وصلا لمدريد، لحسم صفقة لاعب الوسط الكولومبي.. النادي الملكي يريد 42 مليون يورو للتخلي عنه بينما نابولي يريد استعارته مع خيار الشراء”.

ولهذا السبب – تقول الصحيفة – يتواجد كريستيان جونتولي في العاصمة الإسبانية، إذ سيحاول التوصل لاتفاق مع إدارة النادي الملكي، ومن المتوقع أن يُزاح الستار عن قرار الطرفين يوم الثلاثاء 9 يوليو.

ويرغب كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي، في استقدام خاميس لملعب سان باولو، في الوقت الذي يريد فيه اللاعب الكولومبي الانتقال إلى أتلتيكو مدريد، وهو ما لا ترحب به إدارة المرينجي.