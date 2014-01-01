كوت ديفوار تقصي مالي وتلتقي بالجزائر في الربع النهائي

وكالات / سما /

ضربت كوت ديفوار موعدا مرتقبا مع الجزائر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا بمصر، بفوزها الصعب على مالي 1- 0 على استاد السوي، الاثنين، في ثمن النهائي.

واكتفى منتخب "الأفيال" بهدف ولفريد زاها لاعب كريستال بالاس الإنجليزي في الدقيقة 76، ليعبر إلى الدور المقبل حيث يلاقي الخميس في السويس أيضا، المنتخب الجزائري الذي واصل الأحد عروضه القوية في البطولة القارية، بفوز كبير في ثمن النهائي على غينيا 3- 0.

وتأمل كوت ديفوار في تكرار سيناريو 2015، حين واصلت مشوارها حتى الفوز باللقب للمرة الأولى منذ 1992، قبل أن تتنازل عنه بعدها بعامين بخروجها من الدور الأول.

من جهتها، فشلت مالي للمرة الثالثة تواليا في بلوغ ربع النهائي الذي خاضته للمرة الأخيرة عام 2013 حين حلت ثالثة للنسخة الثانية تواليا، قبل أن تودع من الدور الأول في 2015 و2017.

وكانت كوت ديفوار قد حلت ثانية في المجموعة الـ4 برصيد 6 نقاط خلف المغرب (9) وأمام جنوب أفريقيا (3) وناميبيا (بلا رصيد)، بينما تصدرت مالي المجموعة الـ5 بـ7 نقاط أمام تونس (3) وأنغولا (2) وموريتانيا (2).